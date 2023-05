Nuova Fiat Topolino 'Design lascerà a bocca aperta'. Costerà 8.000 euro, ecco come sarà

Oltre alla Fiat 600, fotografata negli scorsi giorni in Germania, la gloriosa azienda torinese ha in programma anche la nuova Fiat Topolino, una rivisitazione della storica vettura degli anni '30.

Si tratta di una vettura davvero mignon, che Repubblica definisce “piccolissima”, e che sarà svelata ufficialmente la prima settimana di luglio, molto probabilmente il 4 del mese, data del compleanno della mitica 500.

Grande attesa nello scoprire il suo design, l'aspetto estetico e a riguardo il quotidiano nazionale ha decisamente alzato l'hype: “Chi l’ha vista dice che sarà diversa dalle sorelle già in produzione e vendita: 'Si rimarrà a bocca aperta. E crescerà per tutti il desiderio di volerla. Sarà una cosa differente'”.

Fondamentalmente sarà un quadriciclo, per cui sono in commercio vari modelli con vari prezzi, simile a quanto fatto da Ami con Citroen e da Opel con la Rocks-e. La decisione di chiamarla Topolino la si deve al fatto che la nuova city car elettrica nascerà con la stessa filosofia costruttiva, quindi un'auto molto essenziale ma nel contempo assolutamente originale, così come era appunto la storica versione di quasi 100 anni fa.

La nuova Fiat Topolino si rivolgerà ai giovani, visto che potrà essere guidata anche da chi ha 14 anni con apposito patentino, e la sua autonomia sarà di 70 km con un prezzo attorno agli 8mila euro, cifra comunque indicativa.

La fabbrica torinese punta sul noleggio, che sarebbe la formula preferita dai giovani rispetto alla proprietà, ed inoltre l'auto sarà estremamente personalizzabile e decisamente smart. Guai però a pensare ad una copia dell'Ami, visto che dal centro design di Torino fanno sapere che si tratterà di qualcosa di unico e con alcuni legami con il suo glorioso passato.

Il 4 luglio dovrebbe essere anche il giorno della sopracitata Fiat 600, che dovrebbe essere prodotta con una versione full electric con lo stesso propulsore dell'Avenger, e uno a benzina, un 3 cilindri 1.200 da 100 cavalli.