Nuova Fiat Topolino, ecco la prima foto ufficiale: la simpatica spiaggina è ora elettrica

Dopo le immagini degli interni della nuova 600, un'altra giornata molto interessante per gli amanti delle vetture di casa Fiat e in generale per tutti gli appassionati delle auto: Stellantis ha mostrato la prima foto ufficiale della nuova Topolino.

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni chi aveva visto la nuova Fiat Topolino aveva parlato di un design da lasciare a bocca aperta, ed in effetti il nuovo quadriciclo elettrico della storica azienda torinese sembra esteticamente davvero apprezzabile.

Basata sulla gemella Citroen Ami, la nuova Topolino si distingue in maniera indistinta per alcuni elementi che vanno a riprendere la mitica 600, a cominciare dai fari rotondi, così come il parafango frontale.

In generale, rispetto all'Ami, la piccola elettrica di casa Fiat appare molto più morbida, così come appunto era la storica city car anni '60, e anche i cerchi in lega (non si capisce bene se siano in lega o copricerchi), riprendono lo stile dell'epoca.

Spicca l'assenza della portiera, sostituita da una corda, e si notano anche dei piccoli specchietti rotondi, e il tettuccio apribile con la capote in tessuto. All'interno, invece, si possono intravedere due posti, visto che il quadriciclo sarà appunto omologato per sole due persone.

“Il quadriciclo completamente elettrico Fiat Topolino – scrive Stellantis nell'annunciare la sua nuova vettura - è pronto a contribuire all'espansione della mobilità elettrica urbana e portare tutto l'ottimismo del suo omonimo in una versione accessibile e completamente elettrica che racchiude tutta la “coolness” della Fiat 500”.

Il quadriciclo torinese è pensato per i più giovani ma anche le famiglie, e coloro che vivono in città e che vogliono spostarsi agilmente, di conseguenza si tratta di un'auto che si rivolge ad un pubblico trasversale. “Grazie al suo design affascinante e adatto a tutte le generazioni – spiega a riguardo Stellantis - farà innamorare nuovamente i giovani delle auto. Inoltre, la nuova FIAT Topolino svolgerà un ruolo socialmente attivo nella promozione della mobilità elettrica nelle città e un ruolo speciale nella creazione di una soluzione di mobilità personale per l'intera famiglia”.

Non sono state fornite notizie ufficiali in merito a data di lancio e specifiche tecniche, ma è molto probabile che nel giro di qualche settimana il quadro sarà completo.