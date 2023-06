Nuova Fiat Topolino, ecco come appare la piccola elettrica con le portiere

La Fiat Topolino continua a catalizzare l'attenzione degli appassionati del marchio torinese e in generale degli amanti delle auto. La piccola torinese dovrebbe essere presentata fra meno di un mese, il prossimo 4 luglio, e se le premesse saranno confermate, è probabile che si tratterà di un best buy.

Secondo alcune indiscrezioni circolanti la nuova Fiat Topolino potrebbe costare sui 6.000 euro incentivi compresi, e nelle ultime ore è stato sciolto il nodo anche per quanto riguarda le portiere. Chi temeva che il quadriciclo su base Ami venisse venduto solo in versione estiva dovrà ricredersi visto che, secondo il quotidiano Il Gadano, un carrozziere di Fossano, in provincia di Cuneo, avrebbe vinto “l'appalto” per realizzare appunto le porte della piccola automobile che ricordiamo, si guiderà dai 16 anni in su, quindi anche senza la patente B.

In rete abbiamo anche pescato il render della versione con le portiere anche se i ben informati ci dicono che la versione finale dovrebbe essere comunque diversa. La cosa certa è che, dopo che Fiat ha diffuso la prima foto ufficiale della Topolino, la vettura sta facendo un gran parlare di se, e sono molti quelli convinti che alla fine sarà un successo.

Non mancano comunque i più scettici, come ad esempio chi non sembra apprezzare le forme, chi l'autonomia, e chi infine il prezzo. A nostro avviso, vedendo le foto, il prodotto appare senza dubbio riuscito, in pieno stile Dolce Vita, e nonostante nasca su base Ami la Fiat ha saputo fare un ottimo lavoro di restyling, modificando il quadriciclo francese e facendolo proprio.

Obiettivo dell'azienda torinese vendere la Fiat Topolino nelle città, per muoversi agilmente fra il traffico cittadino, tra l'altro accedendo ovunque visto che stiamo parlando di un full electric, così come commercializzarlo ai giovani.

Molti sono i ragazzi che ad oggi acquistano le microcar, ma tenendo conto dei prezzi medi di queste vetture, attorno ai 10/12mila euro, potrebbero farsi ingolosire dalla nuova Topolino, che come detto sopra, con gli incentivi dovrebbe arrivare a costare la metà.