Nuova Fiat Tipo in promozione fino al 31 gennaio: prima rata nel 2022

Il 2020 di Fiat è terminato in maniera ottimale, con il lancio della nuova Fiat Tipo. Una gamma completa che va dalla berlina alla Station Wagon, passando inoltre per la nuova Tipo Cross. Vediamo quali promozioni sono attive fino al 31 gennaio prossimo.

Tre le promozioni ideate da Fiat per la sua Tipo. La gamma “standard” si può acquistare a partire da 12.300 euro anziché 14.300 euro, con la prima rata a gennaio 2022. Si sottintende ovviamente il finanziamento FCA Bank, con TAN 6,85% e TAEG 9,03%, e una rottamazione compatibile con gli attuali incentivi statali.

Nuova Tipo si acquista invece da 14.900 euro anziché 16.900 euro con la prima rata a gennaio 2022 (TAN 6,85% - TAEG 8,68%). In questo caso abbiamo un pacchetto più completo con clima automatico, Radio DAB con touchscreen da 7 pollici, compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, cerchi Styled da 16 pollici.

In promo troviamo anche la comoda e spaziosa Nuova Tipo SW, da 13.800 euro anziché 15.800 euro (TAN 6,85% - TAEG 8,77%), con prima rata a gennaio 2022. In questo caso la dotazione di serie prevede clima, Radio DAB e cerchi da 16 pollici. Per saperne di più vi rimandiamo al sito ufficiale delle offerte Fiat, dove trovate anche un comodo configuratore online.