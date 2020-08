Dalla Nuova Fiat Tipo alla Maserati MC20: le novità FCA di fine 2020

Per il Gruppo FCA, sembra che il COVID-19 non sia stato altro che un nuovo ostacolo lungo un anno già complicato. Sappiamo tutti della difficile trattativa per la fusione FCA-PSA, del recente stop a numerose aziende dell'indotto, del crollo di Maserati che dura dal 2019... Nonostante questo però il 2020 FCA ha ancora dei colpi di coda.

Proprio Maserati, Jeep e Fiat si renderanno protagoniste di importanti annunci. Partiamo dal marchio torinese, che come più volte abbiamo ricordato sta per presentare al pubblico la Nuova Fiat Tipo 2021, anche in variante Cross - che sarà una sorta di crossover compatto con vocazione all'off-road leggero. Inoltre in cantiere dovrebbe esserci anche una Nuova Fiat Panda, anche se come abbiamo visto le differenze con il modello attuale non saranno rivoluzionarie.



Per quanto riguarda Jeep, voci di corridoio prevedono l'arrivo della Jeep Grand Wagoneer, appena qualche settimana fa però il marchio ha presentato Renegade e Compass Plug-in Hybrid, dunque anche nel caso non venisse presentato nulla di nuovo per questo 2020 potremmo definirci soddisfatti...



Le migliori novità forse riguardano Maserati, reduce da una prima metà 2020 purtroppo disastrosa. Innanzitutto il 9 settembre sarà ufficialmente presentata la nuova Maserati MC20, inoltre c'è grande attesa per la Maserati 100% elettrica - anche se la sua presentazione potrebbe passare al 2021.