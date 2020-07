La nuova Fiat Tipo 2021 si accende senza chiavi come 500X

Attorno alla nuova Fiat Tipo 2021, che sarà presentata già entro la fine di quest'anno, c'è tantissima curiosità. Parliamo del resto di uno dei modelli più venduti di casa Fiat, che con la nuova generazione avrà una variante Cross e nuove tecnologie. La novità di oggi è rappresentata ad esempio dal sistema Keyless.

Sul web è infatti trapelata la notizia che la nuova Fiat Tipo avrà il sistema Keyless Entry/Go già visto sulla 500X, anche se probabilmente sarà offerto come optional e non di serie sui modelli di partenza. Parliamo della tecnologia che ci permette di accendere l'auto senza bisogno di chiavi tradizionali, lo stesso avviene per l'apertura delle portiere, basta avvicinare il nostro telecomando per farlo dialogare con l'auto.

Una bella novità che si affaccia per la prima volta sull'auto prodotta da FCA in Turchia, che avrà anche una variante Mild Hybrid a 48V, un nuovo sistema di infotainment con schermo da 10 pollici (che abbiamo intravisto in queste foto spia della Fiat Tipo 2021), diversi sistemi di assistenza alla guida e sistema di illuminazione LED. Grande attenzione poi attorno alla variante Cross, rialzata rispetto alla standard e con capacità off-road possibili anche grazie alla trazione integrale - o almeno queste sono le attuali indiscrezioni, per conoscere le info ufficiali bisognerà aspettare la presentazione del veicolo, che dovrebbe avvenire il prossimo autunno.