Nuova Fiat Tipo 2021 in sconto per tutto dicembre: promo anche su City Cross e Wagon

Dopo essersi fatta attendere per anni, fra rumor e render più e meno fantasiosi, la nuova Fiat Tipo 2021 è stata finalmente svelata da FCA e si può comprare nei concessionari. A tal proposito abbiamo nuove promo da segnalare.

Una nuova offerta FCA riguarda la nuovissima Fiat Tipo City Cross, una delle varianti più interessanti della nuova generazione. Nuova Tipo City Cross si può avere a partire da 16.900 euro, con clima automatico, radio DAB con touchscreen da 7”, sistema di infotainment compatibile con Apple CarPlay e Android Auto (via cavo) e cerchi Styled da 16” - dunque una dotazione di serie di certo interessante.



Un prezzo che non comprende gli oneri finanziari del finanziamento, proposto da FCA Bank con TAN 6,85% e TAEG 8,73%. Rispetto al prezzo di listino di 18.900 euro c’è un risparmio base di 2.000 euro netti. L’offerta è valida fino al prossimo 31 dicembre 2020.



Le promo non finiscono qui: la nuova Tipo Station Wagon è proposta a partire da 15.400 euro (anziché 17.400 euro), con clima, radio DAB e cerchi da 16”. La nuova gamma Tipo parte invece, in promozione, da 13.900 euro anziché 15.900 euro, sempre oneri finanziari esclusi. TAN 6,85% e TAEG 9,09%.