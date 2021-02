Nuova Fiat Punto SUV/Crossover: sarà così l'erede della 500L?

Il matrimonio fra FCA e PSA rinnoverà nel profondo il parco auto Fiat, iniziando col regalare agli utenti una nuova e rinnovata Fiat Punto. Ebbene la nuova Punto, che vi piaccia o no, potrebbe arrivare anche in versione SUV/Crossover, sulle orme della Opel Mokka.

Di ufficiale non c’è ancora niente su questa variante, i render che vedete sono firmati Kleber Silva, Stellantis però ha già piattaforme e tecnologie per creare una nuova Punto ispirata “un po’ qua e un po’ là” alle attuali Peugeot e Opel con pianale CMP. Un pianale avanzato che permette di creare anche SUV/Crossover totalmente elettrici come la nuova Opel Mokka-e 2020, una vettura che potrebbe portare a una Fiat Punto più muscolosa e accattivante. Parliamo di una vettura lunga al massimo 4,2 metri, con potenze fino a 131 CV grazie al motore PureTech 1.2.

Sul fronte elettrico, avremmo un modello da 136 CV con batterie da 50 kWh, queste però sono le indiscrezioni relative ai modelli già esistenti, Stellantis potrebbe comunque apportare qualche modifica. Potrebbe dunque appartenere alla famiglia Punto il nuovo B-SUV che Fiat costruirà presso l’impianto di Kragujevac, in Serbia, andando a sostituire in modo definitivo la 500L, un modello che - stando ai dati di vendita - ha probabilmente fatto il suo tempo.