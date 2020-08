La Nuova Fiat Punto non sarà costruita in Italia: e dove allora?

Ormai sembra abbastanza chiaro: nei piani di FCA, ma diciamo pure di Stellantis, la nuova creatura nata dalla fusione FCA-PSA, c'è in programma una Nuova Fiat Punto, utilitaria di Segmento B che ha dominato le vendite per buona parte del periodo 2005-2019. Ma dove sarà prodotta l'auto?

A confermare il ritorno dell'auto è stato a suo modo Olivier François, capo di Fiat, che però non ha diramato alcun dettaglio aggiuntivo. Dunque sulla vettura non sappiamo nulla, né in che mercati verrà venduta, né che design avrà, quali caratteristiche ecc. Siamo però sicuri che la nuova Fiat Punto utilizzerà una piattaforma francese CMP, la stessa usata per la nuova Peugeot 208 e la Opel Corsa 2019, un pianale che sarà impiegato soprattutto presso l'impianto FCA di Tychy - là dove nuova Punto potrebbe e dovrebbe nascere.

Tutti gli indizi che abbiamo fra le mani ci conducono a questa soluzione: a inizio agosto proprio FCA ha avvisato diversi fornitori dell'indotto che le piattaforme FCA non sarebbero più state usate a Tychy per il Segmento B. Attualmente solo la Lancia Ypsilon polacca corrisponde al profilo delineato, troppo poco per un sommovimento di tale portata. Era chiaro a tutti che FCA-PSA avrebbero costruito qualche altra Segmento B in Polonia a breve, e molti hanno pensato alla Nuova Fiat Tipo 2021, vettura che però viene già assemblata in Turchia. Una Nuova Fiat Punto costruita a Tychy, con piattaforma CMP, sarebbe dunque una soluzione più che coerente. Non vediamo l'ora di saperne di più in via ufficiale, anche se la nuova Punto potrebbe arrivare non prima del 2024.