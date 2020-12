La nuova Fiat Punto ispirata alla Centoventi: il render

In casa Fiat c’è non poco fermento per ciò che accadrà nei prossimi anni. L’arrivo dei francesi di PSA porterà non poca aria fresca nella line-up del marchio torinese e il primo alito in questo senso si chiama nuova Fiat 500e elettrica. Il clou però arriverà con la nuova Fiat Punto.

La Fiat 500e rappresenta a oggi il primo esperimento 100% elettrico del marchio italiano, un debutto davvero ottimo visto il responso della critica e la meccanica della vettura - in grado di competere con le migliori elettriche del momento. Anche se non ha ottenuto l’elettrificazione, non bisogna dimenticare la nuova Fiat Tipo 2020, arrivata sul mercato in diverse varianti - compresa la Cross. La più attesa fra tutte però resta la nuova Fiat Punto, della quale però ancora non sappiamo nulla di particolare.

LiFraDesign ha tentato di prevedere le linee della vettura creando un nuovo render, immaginando un’auto 100% elettrica vista l’assenza della griglia di raffreddamento, compatta e dall’aspetto “giocattoloso”, perfetta per un futuro cyberpunk - e di questi tempi, visto l’entusiasmo per il nuovo Cyberpunk 2077, è un concept del tutto giustificato. L’ispirazione inoltre arriva dalla Fiat Centoventi, concept car presentata un po’ di tempo fa dal marchio torinese che presto potrebbe trasformarsi nella nuova Panda elettrica.