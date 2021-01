La nuova Fiat Punto francese sempre più vicina: cosa sappiamo dell'utilitaria

Nel corso di questo 2021 sentiremo spesso parlare della nuova Fiat Punto. Per l’utilitaria FCA sarà infatti l’anno decisivo prima del grande ritorno, molto probabilmente la vedremo nella sua forma finale già nei prossimi mesi, per una commercializzazione nel 2022. Ma cosa sappiamo della vettura?

Beh sappiamo che sarà molto probabilmente prodotta in Polonia (come la nuova Alfa Romeo Brennero), presso lo stabilimento FCA di Tychy. Una fabbrica che la fusione con PSA sta già cambiando profondamente - visto l’arrivo della piattaforma CMP del gruppo francese, che sarà la base anche dei nuovi prodotti FCA.

Parliamo dello stesso pianale della nuova Peugeot 208 e dell’ultima Opel Corsa, vetture che offrono alimentazioni benzina, diesel e 100% elettrica - e così sarà anche per la nuova Punto, per una rivoluzione totale. Allo stesso modo sotto il cofano arriveranno i motori PureTech di fattura francese, da 75 a 130 CV, i BlueHDi a gasolio e una variante elettrica che dovrebbe vantare circa 350 km di autonomia con una singola carica.

Rispetto a queste previsioni dovrebbe cambiare poco o nulla nel corso dell’anno, visto che la tecnologia francese per il Segmento B disponibile oggi è questa, non si scappa, difficile che Stellantis investa per nuove soluzioni senza sfruttare quelle già esistenti. Il design invece è ancora avvolto dal mistero, e in pagina vi proponiamo alcuni degli ultimi render non ufficiali apparsi sul web.