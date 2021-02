Una nuova Fiat Punto tutta elettrica: sarà una Peugeot 208 più economica?

La Fiat Punto è stata sicuramente uno dei modelli più diffusi in Italia negli ultimi vent’anni, con la società torinese che l’ha portata avanti per ben tre generazioni prima di cancellarla dai listini. Sappiamo però che presto potrebbe tornare grazie a Stellantis.

La creatura nata dalla fusione di FCA e PSA porterà di certo nuovo brio all’interno della line-up Fiat, che vedrebbe la nuova Punto diventare un’utilitaria completa dalla lunghezza di 4 metri e molto simile per caratteristiche a Peugeot 208 e Opel Corsa. Se all’esterno avremo un design capace di omaggiare la tradizione, sotto pelle avremo la versatile piattaforma E-CMP sviluppata da PSA, la medesima utilizzata per l’appunto dalle ultime 208 e Corsa.

Questa è certamente una grande notizia poiché permette alla nuova Punto di essere anche elettrificata. Il sogno è infatti vedere una Fiat Punto a zero emissioni, con motore elettrico da 136 CV e una batteria in grado di eguagliare le autonomie di 208 e Corsa. In ambito termico invece dovremmo ritrovare potenze comprese fra 75 e 130 CV sia benzina tre cilindri che diesel quattro cilindri.

Assemblata presso l’impianto polacco di Tychy, la Punto potrebbe differenziarsi da 208 e Corsa per il prezzo, che potrebbe essere di poco inferiore e rappresentare dunque un’ottima alternativa “tutta italiana”. (Render: AutoBild)