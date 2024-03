Nuova Fiat Panda, Renault 5 e Citroen e-C3: il dominio di Tesla Model Y in Ue a rischio?

Il 2024 sarà senza dubbio un anno molto interessante per quanto riguarda le auto elettriche. Dopo l'arrivo della Citroen e-C3, svelata ufficialmente lo scorso ottobre, è stata la volta della Renault 5, e a breve toccherà alla nuova Fiat Panda.

Tre piccole green che potrebbero riuscire a registrare volumi importanti tenendo conto del loro prezzo. La Citroen costa infatti 23.900 euro, lo stesso che dovrebbe avere la Renault 5 nella sua versione entry level, mentre per quanto riguarda la nuova Fiat Panda, che diverrà un B-SUV, non vi sono ancora certezze ma dovrebbe assestarsi sui 20-25 mila euro, quindi in linea con le due rivali.

Un prezzo che sembra aver convinto il pubblico, per lo meno stando ai dati delle prenotazioni. La Citroen e-C3 ha già registrato 10.000 richieste, mentre per la Renault 5 vi sono già 50.000 pre-ordini. Numeri importanti a cui andranno ad aggiungersi quelli della piccola green di casa Fiat. Sia chiaro, la nuova Panda non riuscirà a pareggiare le vendite della sua erede termica (l'anno scorso più di 100mila immatricolazioni nella sola Italia), ma potrebbe comunque regalare un ottimo volume se dovesse essere low cost e dal design interessante.

Tesla Model Y ha venduto nel 2023 251.604 auto in tutta Europa, e ovviamente si tratta di una cifra imponente da raggiungere. Inoltre, il target a cui si rivolge il SUV americano è differente rispetto a quello delle tre city car, ma in ogni caso vi sono le premesse per fare davvero bene in tutta Europa, soprattutto a partire dal 2025.

Ovviamente i prezzi bassi non sono una garanzia di successo, visto che altrimenti la Dacia Spring dovrebbe risultare la più venduta in assoluto, fermandosi a “sole” 59.025 immatricolazioni. Ci riusciranno quindi Renault 5, Citroen e-C3 e Fiat Panda, a mettere i bastoni fra le ruote alla “gallina dalle uova d'oro” di Tesla, o la Model Y sarà ancora la protagonista assoluta del mercato elettrico? Appuntamento a fra un anno per scoprirlo.