Nuova Fiat Panda Hybrid a 8.400 euro con prima rata a gennaio 2022

Qual è l’auto più amata dagli italiani da oltre un decennio? Beh certamente la Fiat Panda, mese per mese la più venduta in assoluto. Anche in versione ibrida è riuscita subito a scalzare la nuova Ford Puma Hybrid 2020 dal trono, e oggi a inizio 2021 si può acquistare a partire da 8.400 euro.

L’ottima offerta FCA è corredata da un altro interessante dettaglio: la prima rata si paga a gennaio 2022, avete dunque davanti a voi un intero anno prima di iniziare a pagare la vostra nuova Panda. Il prezzo di 8.400 euro si riferisce alla nuova Panda Hybrid con Clima e Radio DAB, più eventuali altri oneri finanziari con finanziamento.

Parliamo infatti del prezzo che FCA fa al pubblico in seguito a finanziamento FCA Bank, con TAN a 6,85% e TAEG a 9,91%. Ricordiamo che la nuova Fiat Panda 2021, rinnovata da poco, presenta al suo interno uno schermo touch da 7 pollici compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, inoltre se la Panda Hybrid “standard” non dovesse bastarvi avete a listino anche la nuova Panda Cross, con scudi paracolpi di colore argento, ganci di traino rossi, nuovi cerchi Cross Style da 15”, trazione 4x4 e molto altro, tutto all’insegna dell’avventura.