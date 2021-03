Nuova Fiat Panda Hybrid da 8.400 euro fino al 31 marzo e prima rata nel 2022

Alla fine di marzo 2021 mancano esattamene due settimane, tutto tempo utile ad acquistare la nuova Fiat Panda Hybrid a partire da 8.400 euro con prima rata nel 2022.

La versione messa in promozione da Stellantis (FCA+PSA) riguarda la Panda Hybrid con Clima e Radio DAB, altri eventuali optional andranno aggiunti in fase di configurazione. Il prezzo di 8.400 euro inoltre si rifà al finanziamento proposto dal marchio torinese, con TAN 6,85% e TAEG al 10,00%, oltre ai classici oneri finanziari.

Il prezzo non promozionale sarebbe di 9.900 euro, parliamo dunque di 1.500 euro di sconto. Inoltre non si inizia a pagare subito, come abbiamo anticipato sopra: la prima rata è a gennaio 2022, avete dunque tutto il 2021 per godervi la vostra nuova Panda Hybrid senza pensieri. Ricordiamo che la nuova Panda Hybrid può integrare anche uno schermo touch da 7 pollici, compatibile con Apple CarPlay e Android Auto.

In promozione anche la nuova Panda Cross, più votata all’avventura, con scudi paracolpi argento, ganci di traino rossi, nuovi cerchi Cross Style da 15 pollici e trazione 4x4 disponibile con il motore TwinAir 0.9 da 85 CV. La plancia “woody” inoltre è realizzata con legno ricondizionato, mentre i sedili sono in materiale riciclato - per una vettura estremamente rispettosa dell’ambiente.