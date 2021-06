La nuova Fiat Panda sarà soltanto elettrica? Cosa sappiamo sulla next gen

In casa Fiat c’è molto fermento per l’arrivo della nuova Punto, che sarà per metà francese grazie alle tecnologie Peugeot. Un’altra vettura leggendaria però aspetta il suo grand restyling: la Fiat Panda. Cosa sappiamo sulla nuova generazione?

A livello estetico, non esistono indiscrezioni certe a riguardo, molti però ipotizzano e sperano che il design possa pescare a piene mani dal futuristico concept Fiat Centoventi, che dovrebbe dar vita in futuro anche a un veicolo 100% elettrico. A tal proposito è praticamente certo che la nuova Panda avrà almeno una motorizzazione alimentata a batteria, del resto Olivier François ha confermato come entro il 2030 l’intera gamma Fiat sarà elettrica. A dirla tutta, è molto probabile che la nuova Fiat Panda sia totalmente elettrica, senza più motorizzazioni a benzina, con il listino che offrirà almeno due versioni differenti in potenza e autonomia, un po’ come accade oggi sulla Fiat 500 elettrica.



Conosceremo il destino della Panda entro la fine dell’anno, visto che Stellantis rivelerà i piani di tutti i suoi brand, sia quelli che fanno riferimento all’ex Gruppo FCA che ai veicoli francesi di PSA. Nel frattempo cosa ne pensate di una Panda Elettrica? Dite che era soltanto questione di tempo, vista la direzione presa dal mercato globale?