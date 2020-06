Nuova Fiat Panda Easy Hybrid, l'utilitaria ibrida a meno di 10.000 euro

FCA sta investendo sempre di più nell'elettrico e nell'ibrido, così come hanno dimostrato la nuova Fiat 500e, la 500 Hybrid e la Panda Hybrid, disponibile al lancio in versione City Cross. Oggi invece arriva la nuova Fiat Panda Easy Hybrid, dal taglio decisamente più urbano.

Come facilmente intuibile, l'allestimento previsto per questa versione è l'Easy. Inoltre grazie alla tecnologia ibrida Fiat dichiara un abbattimento delle emissioni di CO2 fino al 20%, con gli utenti che la sceglieranno che potranno usufruire di tutti i benefici fiscali e di circolazione previsti per le auto ibride - questi però cambiano da comune a comune.

La nuova Panda Easy Hybrid monta un motore benzina 3 cilindri FireFly da 1.0 e 70 CV (51,kW) affiancato alla tecnologia BSG (Belt integrated Starter Generator) che recupera l'energia in fase di frenata e decelerazione per immagazzinarla in una batteria da 11 Ah. Questa viene poi riutilizzata per riavviare il motore termico dopo uno stop in marcia e assisterlo in fase di accelerazione.

Nuova Panda Easy Hybrid inoltre è perfettamente omologata con la normativa Euro 6D Final, è dunque pronta per circolare anche nelle grandi città. Arriviamo così al prezzo: Panda Easy Hybrid è proposta al pubblico a partire da 9.900 euro con Zero Anticipo e Zero Rate fino al 2021 con finanziamento BE-HYBRID.