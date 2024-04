Nuova Fiat Panda Cross 4x4? Ecco come potrebbe essere: l'idea di TDA

Continua il conto alla rovescia in vista del prossimo 11 luglio 2024, quando al mondo intero verrà svelata la nuova Fiat Panda 2024. Sarà B-SUV ed elettrica, due enormi novità e chissà che l'azienda torinese non possa rispolverare anche il modello Cross 4x4.

Per provare ad anticipare come potrebbe essere una eventuale versione a quattro ruote motrici della Panda, da non confondere con la Fiat Pandina super tecnologica svelata poche settimana fa, possiamo osservare la ricostruzione grafica fatta da Tommaso D'Amico, architetto e designer noto sul web anche come TDA, che più volte abbiamo ospitato sulle nostre pagine.

“Nuova Panda Cross... lo spirito libero è la sua indole!”, scrive il designer nel presentare la sua ultima creazione, spiegando di aver preso spunto dai modelli del passato, ovviamente rielaborati con le nuove tecnologie e con lo stile dei giorni nostri. La nuova Fiat Panda Cross 2024 rientra nel segmento dei B-SUV, tanto amato in Italia, quindi con dimensioni di circa 4 metri di lunghezza, e un po' più alta da terra proprio per regalarle un aspetto fuoristrada.

“Questo mito italiano – aggiunge Tommaso D'Amico - basato su tecniche attuali, include un nuovo motore a benzina 1.3 turbo AT da 140 CV, con cambio automatico, naturalmente 4x40°”, con l'aggiunta ovviamente anche di un motore full electric, come del resto sarà provvista la versione “classica” della nuova Panda, oltre che ibrido.

A completare il tutto, dei cerchi in lega da 17 pollici e dei colori decisamente frizzanti, in linea con la nuova immagine di Fiat che il CEO Olivier Francois sta promuovendo dal lancio della Fiat 600e. La Fiat Panda Cross pensata da TDA è senza dubbio interessante, e prende spunto dai pattern che sono emersi sul web negli ultimi mesi, nonché dalle varie anticipazioni svelate dai vertici di Fiat, che hanno parlato di un'auto simile al concept Centoventi presentato nel 2019. Vi piace questa idea di Panda fuoristrada? Fatecelo sapere nello spazio commenti.

