Nuova Fiat Panda B-SUV e Pandina 2024, quanto costeranno? Il 'rischio' dello stesso prezzo

E' passato più di un mese dalla presentazione della nuova Fiat Pandina 2024, la Panda più tecnologica di sempre. A fine febbraio scorso il reveal del nuovo modello dell'immortale city car che continua a macinare record di vendite.

Anche nella classifica delle 10 auto più vendute a marzo 2024 in Italia, la Fiat Panda è apparsa saldamente al comando e siamo certi che il trend positivo continuerà anche con la Pandina. Ma quanto costerà?

Difficile dirlo ma tenendo conto che la versione attuale di Panda sta di listino, escluse promozioni, a 15.500 euro, è probabile che il modello MY 2024 possa costare leggermente di più. Non va infatti dimenticato che la Pandina avrà tutte le tecnologie di adeguamento al GSR24, quindi i vari Adas, di conseguenza il prezzo di listino lieviterà per forza di cose, arrivando probabilmente a sfiorare i 20mila euro.

Ma non finisce qui perchè il prossimo 11 luglio Fiat svelerà la nuova Panda B-SUV, quella che sarà elettrica ma anche ibrida, come ha lasciato chiaramente intendere il CEO Olivier Francois. La nuova Pandona (chiamiamola così per comodità), sarà la gemella della C3 quindi sostanzialmente avrà prezzi molto simili se non più bassi, con una versione entry level, per la green, attorno ai 20mila euro.

Quanto potrà costare quindi l'ibrida? La giusta proporzione sarebbe di almeno 5.000 euro in meno, quindi 15 nella migliore delle ipotesi, forse 17/18 come idea più credibile. C'è quindi il "rischio", paradossalmente, che la nuova Panda B-SUV 2024 ibrida vada a costare uguale se non di meno alla Pandina hybrid, che esteticamente è pressochè identica al modello attuale.

Insomma, un po' di confusione e probabilmente vi avremo fatto girare un po' la testa, ma lo scenario potenziale sembrerebbe quello di una doppia Panda con prezzi tutto sommato simili, nonostante enormi divari: staremo a vedere quello che succederà, con la speranza che ci chiariscano i dubbi da qui a breve.

