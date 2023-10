Nuova Fiat Panda B-SUV 2024, la versione mix fra la Centoventi e la Suzuki eVX

Torniamo a parlare della Fiat Panda che nascerà nel 2024, B-SUV ma sempre low cost. Il prossimo anno la city car di casa Fiat si rivoluzionerà diventando una “Pandona”, visto che la stessa crescerà, superando i 4 metri.

Il CEO Olivier Francois ha rassicurato sul fatto che la Panda sarà meno cara della concorrenza anche se diverrà più grossa e muscolosa, aggiungendo inoltre che la city car che nascerà sarà la risposta perfetta dell'Italia e dell'Europa alla Cina.

Ma come sarà esteticamente? Lo stesso CEO ha fatto sapere che non sarà troppo distante dal famoso concept Centoventi presentato nel 2019, di conseguenza i designer del web si stanno sbizzarrendo in queste ultime settimane per provare ad anticipare le forme della Pandona.

Fra le tante versioni ci ha senza dubbio colpito la versione di Kdesignag, che ha presentato la sua creazione scrivendo: “Presentiamo la nostra visione per la prossima generazione di Fiat Panda, ispirata alla Fiat Concept Centoventi e al concept Suzuki eVX (B-SUV elettrico presentato negli scorsi giorni ndr)”.

E ancora: “Abbiamo utilizzato il concept futuristico di Suzuki come base e incorporato elementi di design del Concept Centoventi e della Fiat 500e, ottenendo come risultato una compatta elettrica che unisce stile e sostenibilità”.

Una presentazione perfetta del modello di Fiat Panda che potrebbe arrivare, dove spicca un muso alto e un giusto mix fra forme curve e geometriche. Bella l'idea del bicolore con il nero sui passaruota, le minogonne, gli specchietti, il tetto e i montanti, e il giallo invece sul resto della carrozzeria (ricordiamo che il grigio è vietato da Fiat).

I fari sono molto interessanti, così come le forme dei fendinebbia e sul muso, nella parte inferiore, spicca una griglia a nido d'ape che ricorda quella della 600. Interessante anche il retro, decisamente importante, con un lunotto davvero mignon, delle luci a led a tutta larghezza, e una coda appuntita che regala una sensazione di agilità all'insieme.

A completare il posteriore, il paraurti vistoso con tanto di paracolpi in acciaio proprio a sottolineare la sua nuova anima da SUV. Come vi sembra questa idea di Panda, mix fra innovazione e mobilità elettrica? Fatecelo sapere nei commenti.