Nuova Fiat Panda B-SUV 2024: sarà così la gemella della C3?

Si avvicina molto lentamente la data di presentazione della nuova Fiat Panda, auto che nel 2024 diventerà un B-SUV ma sempre low cost. Sarà annunciata e svelata a luglio dell'anno prossimo, di conseguenza al grande appuntamento mancano ancora 10 mesi.

Della city car torinese, l'auto più venduta in assoluto in Italia ad agosto 2023, abbiamo già qualche info, a cominciare appunto dall'aspetto estetico, che come spiegato dal CEO di Fiat Olivier Francois, verrà letteralmente stravolto rispetto al passato.

La nuova Panda non sarà più una piccola macchina da città, ma diventerà un SUV compatto, modello che piace tanto agli automobilisti in questi ultimi anni. Sarà sempre economica, anche perchè si rischierebbe quasi una insurrezione, ed inoltre la versione termica sarà affiancata da quella elettrica.

Così facendo Fiat introdurrà il suo terzo modello green dopo la Fiat 500e e la Fiat 600, oltre ovviamente al quadriciclo Topolino. A livello stilistico Francois ha fatto sapere che la futura Panda avrà un aspetto molto simile al concept Centoventi, presentato a marzo del 2019, di conseguenza i designer del web hanno realizzato alcune ipotesi di come potrebbe essere la futura vettura.

Fra i tanti abbiamo pescato quella a firma Kdesign, una pagina Instagram molto apprezzata, specializzata appunto nei render delle auto. La Fiat Panda viene immaginata in questo caso come gemella della nuova Citroen C3, ed in effetti le due dovrebbero nascere dalla stessa piattaforma e avere delle dimensioni simili.

Si tratta di due marchi, Citroen e Fiat, facenti parte del gruppo Stellantis, di conseguenza non è azzardato ipotizzare delle similitudini, un po' come avvenuto di recente con la Citroen Ami e la sopracitata Topolino, ma potremmo citare altre centinaia di casi.

KDesign immagina così una Panda con un muso molto alto, dei fari led sottoli in stile moderno, e la scritta FIAT, non il nuovo logo con le "barrette" diagonali che l'azienda torinese ha mostrato con il lancio della nuova 600. Nel complesso la nuova Panda ipotizzata appare sicuramente riuscita nelle proporzioni con un richiamo sia al vecchio modello quanto alla C3. Potrebbe essere una scelta stilistica azzeccata? Fatecelo sapere nello spazio commenti.