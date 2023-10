Nuova Fiat Panda B-SUV 2024 elettrica costerà meno di 20mila euro e spaccherà il mercato

Come vi abbiamo più volte raccontato, la presentazione della Citroen e-C3, la city cara elettrica dell'azienda francese facente parte del gruppo Stellantis, era da guardare con attenzione per scoprire in particolare il prezzo.

La nuova C3 elettrica costerà 23.900 euro salvo incentivi, di conseguenza coloro che hanno la possibilità di rottamare un veicolo datato potranno portarsela a casa a meno di 20mila euro. Nel 2025, poi, verrà commercializzata una versione ancora più economica della stessa e-C3, quella con un'autonomia da 200 km con una sola ricarica in vendita a 19.900 euro, oltre ad una versione termica acquistabile a circa 17mila euro.

Cosa c'entra tutto questo con la nuova Fiat Panda B-SUV 2024? Vi starete giustamente domandando voi. Semplicemente perchè la e-C3 è la gemella della Panda, nel senso che entrambe verranno prodotte sulla stessa piattaforma di conseguenza avranno dimensioni simili, forme vicine e prezzi equiparabili.

Olivier Francois CEO di Fiat, ha più volte ribadito che la nuova Fiat, nonostante crescerà in dimensioni e sarà anche elettrica, manterrà la sua qualità low cost, di conseguenza riuscirà a contenere i listini al di sotto di determinate soglie.

Non è quindi azzardato pensare ad una cifra addirittura inferiore ai 19.900 euro di cui sopra, e ciò sarebbe quasi clamoroso visto che la Fiat Panda odierna, ovviamente con motore a combustione termica, costa circa 15mila euro, quindi solamente 3-4 mila euro rispetto al modello a zero emissioni.

Solitamente le auto elettriche hanno un costo ben più elevato rispetto alla stessa versione termica, dell'ordine di almeno 10mila euro, di conseguenza una Panda green a quella cifra potrebbe letteralmente spaccare il mercato.