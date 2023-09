Nuova Fiat Panda Abarth: la city car dello scorpione è cattivissima

Fra meno di un anno sarà ufficialmente svelata la nuova Fiat Panda 2024, che diverrà un B-SUV dicendo addio al suo status di city car.

E' alta l'attesa nei confronti dell'utilitaria torinese, da anni fra le più commercializzate nel nostro Paese, così come confermato anche dalla classifica delle 10 auto più vendute in Italia ad agosto 2023.

La prossima Panda sarà anche elettrica e come spiegato sopra, cambierà nelle forme e nelle dimensioni, divenendo quindi più alta e massiccia. In ogni caso dovrebbe mantenere la sua caratteristica low cost, con l'obiettivo di continuare ad essere l'auto del popolo.

In attesa di notizie più certe il designer digitale e architetto TDA, Tommaso D'Amico, ha realizzato la sua personale Fiat Panda in versione Abarth, quindi un Pandino decisamente cattivo. Nel descriverla D'Amico usa le parole: “Energia con uno sguardo alla sicurezza!”.

Esteticamente spiccano i cerchi in lega di colore nero con tanto di mozzo con linea rossa e la scritta sugli pneumatici in bianco P-Zero, davvero racing. Belli i passaruota in colore nero lucido che vanno a raccordarsi con le minigonne nonchè con i paraurti anteriore e posteriore.

Il nero lo ritroviamo anche nel tetto e nello spoiler, solamente accennato e non affatto pacchiano. Bella anche la scritta Abarth in rosso sulla fiancata, mentre le luci sono posizionate decisamente alte sul retro, a formare un tutt'uno con il lunotto posteriore.

Sul frontale, invece, i fari sono sottili e al Led, con l'aggiunta di fendinebbia incorniciati da un paraurti grintoso. TDA ha immaginato la sua Panda Abarth con un motore 1.4 turbo AT da ben 180 cavalli, con l'aggiunta di un cambio automatico. I cerchi in lega sono da 18 pollici mentre fra le colorazioni pensate troviamo il giallo, il rosso e il grigio. La creazione di D'Amico la troviamo decisamente interessante: Fiat potrà magari prendere spunto per il futuro?