Nuova Fiat Panda 2024, più robusta, B-SUV e low cost: 'Sarà speciale, vi sorprenderà'

Dopo la presentazione in diretta video streaming della nuova Fiat 600, cresce l'attesa fra i fan dello storico marchio torinese e addetti ai lavori, in merito ad un'altra vettura inedita tricolore, leggasi la Fiat Panda.

Secondo indiscrezioni che vi abbiamo riportate pochi giorni fa, la Fiat Panda 2024 potrebbe essere più grande per colmare il vuoto di Punto, e della stessa vettura ne ha parlato in queste ore il boss dell'azienda, Olivier Francois, interpellato da Autocar.

Il CEO di Fiat ha lasciato intendere che qualcosa potrebbe accadere l'11 luglio 2024, il 125esimo anniversario di casa Fiat, aggiungendo che si tratterà di un'auto “molto speciale” e che “sorprenderà” gli automobilisti.

Di fatto prenderà spunto dal famoso concept Centoventi del 2019, con qualche modifica: “Abbiamo spazio per fare un altro segmento B 'essenziale' – ha detto ancora il manager Fiat - chiaramente la nostra offerta potrebbe ospitare un altro prodotto", riferendosi ad una possibile concorrente della Fiat 600.

La nuova Fiat Panda 2024 sarà lunga circa 4 metri (la 600 misura 4,17) e avrà un approccio “semplicemente intelligente, come è la Panda”. E ancora: "L'auto che vedremo il prossimo anno sarà bella, popolare, economica", con l'obiettivo di sfidare a viso aperto la Dacia Sandero, auto che sta conquistando sempre più fette di mercato in Italia e non solo.

Tenendo conto che la vettura rumena costa di base attorno ai 10/11 mila euro, è ipotizzabile quindi una Panda con lo stesso prezzo, anche se ovviamente non è pensabile tale cifra per un'eventuale versione elettrica.

"Abbiamo bisogno di qualcosa che segua al 100% i gusti europei – ha detto ancora Francois - ma che possa davvero essere globale. Ed è per questo che ho detto che potrebbe esserci spazio per qualcos'altro, oltre alla 600, che è molto, molto europea”.

In merito all'aspetto estetico il CEO Fiat ha invece fatto chiaramente capire che sarà molto simile al concept Centoventi di cui sopra, definito dallo stesso “gioioso e retrò” ma la nuova Panda sarà “molto simile allo stesso, più di quello che si pensa”.

La conferma indiretta del fatto che la nuova Panda sarà un B-SUV è stata data da Carlos Tavares, capo Stellantis, lo scorso febbraio: “Ci sarà un grande ritorno nel segmento B e nei crossover. Adesso abbiamo solo la Fiat 500X . Il mio obiettivo è averne tre”, quindi la 600 e appunto il nuovo pandino.