Nuova Fiat Panda 2024, l'ultima ricostruzione in stile Jeep: vi convince?

Si stanno scatenando online con la ricostruzione della nuova Fiat Panda 2024 dopo la pubblicazione delle foto del brevetto. Tanti infatti i render, alcuni decisamente fantasiosi, che prendono spunto dai patent, fra cui quello che vi pubblichiamo su questa pagina, preso direttamente dal forum di Autopareri.

Vedendola ad un primo impatto la nuova Fiat Panda 2024, che ricordiamo diverrà un B-SUV, sembrerebbe quasi una Jeep, visto il bicolor sul montante B e non su quello frontale, con tanto di tetto scuro, soluzione già vista ad esempio sulla Jeep Avenger.



Nel complesso ci appare comunque una ricostruzione credibile e interessante, a partire dal tanto contestato posteriore. La tonalità nera su parte del bagagliaio, le luci squadrate intersecate da una striscia orizzontale a tutta lunghezza, con tanto di scritta "Fiat" subito sotto, e anche il paraurti inferiore “muscoloso”, sempre di colore nero, danno all'insieme un aspetto sicuramente positivo.

Bella anche la fiancata, con i passaruota bicolor, sempre di colore nero, tonalità scura che ritroviamo lungo le “minigonne” e nella curvatura della portiera a regalare un po' di profondità. I cerchi in lega sono gli stessi dell'ultima Fiat Panda ma probabilmente di dimensioni maggiorate mentre il frontale è senza dubbio riuscito con un muso lungo e alto, le luci incastonate e appena accennate e anche in questo caso la scritta "Fiat" al centro del frontale, anche se non è da escludere che alla fine l'azienda torinese opta per la parola "Panda" (o magari sul posteriore).



Un risultato che ci convince e che speriamo possa essere molto simile alla versione finale, fermo restando che i patent siano effettivamente quelli della nuova Fiat Panda 2024 B-SUV. Ricordiamo che la Pandona sarà per la prima volta prevista anche in versione full electric, e dovrebbe essere prevista in varie versioni a cominciare dalla base, dotata di una batteria elettrica con un'autonomia da 200 km, uno stratagemma per tenere il prezzo di listino basso, attorno ai 20mila euro se non al di sotto.