Nuova Fiat Panda 2024, sono queste le prime foto spia del muletto?

Forse uno degli scoop più importanti dell'anno (almeno per noi italiani): la nuova Fiat Panda 2024, debitamente camuffata, è stata avvistata in uno stabilimento. Le foto spia rivelano di fatto la sua forma e alcuni dettagli interessanti.

Nome in codice Fiat 328 (o F1H sotto il marchio Stellantis), quella che a tutti gli effetti sarà un B-suv, e che sostituirà la Panda per come la conosciamo (sotto lo stesso nome). Le immagini, pubblicate da Walter Vayr del portale Gabetz Spy Unit, mostrano il modello con le pellicole protettive che ne nascondono parzialmente la carrozzeria. Sebbene prenda ispirazione, sia come piattaforma che come design, alla Citroen e-C3, è evidente che la vettura, attesa per luglio 2024, sarà radicalmente diversa dalla generazione attuale.

La nuova Fiat Panda sarà un crossover di circa 4 metri di lunghezza, con forme squadrate che richiamano la concept car Fiat Centoventi del 2019. Basata sulla piattaforma Smart car, sarà uno dei primi veicoli elettrici a basso costo di Stellantis in Europa. Si prevede una versione elettrica a circa 23.000 euro e un'opzione ancora più economica, potenzialmente sotto i 20 mila euro con gli incentivi statali.

Quest'ultima avrà una versione elettrificata entry-level a meno di 15 mila euro, ispirata allo spirito della prima generazione degli anni '80. Sarà prodotta in Serbia, Marocco e Brasile e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe far parte di una gamma ampia di veicoli basati sullo stesso concetto.

Probabilmente, la linea stilistica, sarà in continuità con la prossima Fiat Multipla del 2025. Appuntamento dunque all'11 luglio 2024 quando la nuova Fiat Panda sarà ufficialmente svelata al pubblico.