Nuova Fiat Panda 2024, sarà così il nuovo modello? Giusto mix fra anni '80 e modernità

Sta per arrivare la nuova Fiat Panda 2024. La data da segnarsi in rosso sul calendario è quella dell'11 luglio, quando sarà appunto svelata al mondo intero la prima Panda completamente elettrica.

Sarà quindi una vera e propria rivoluzione per la city car che circola sulle nostre strade dal 1980, nata da un'idea di quel genio di Giorgetto Giugiaro, e che non ci ha mai abbandonato, arrivando fino all'ultima evoluzione, la Fiat Pandina, la più tecnologia e smart di sempre.

Il prossimo step sarà lo sbarco nel mondo elettrico con l'obiettivo di rendere più democratiche le green grazie ad un prezzo accessibile. Una vettura che continuerà quindi ad essere low cost nonostante il propulsore a zero emissioni.

La nuova Fiat Panda 2024 sarà gemella della Citroen e-C3, svelata ufficialmente lo scorso mese di ottobre, e che vanta una batteria da 320 km e un prezzo d'attacco molto interessante, inferiore ai 25mila euro. Rappresenta al momento forse il miglior compromesso per chi cerca un'auto green senza troppi fronzoli da usare prevalentemente in città o in paese, e la Fiat Panda ricalcherà la stessa filosofia, aggiungendoci però quel design tipicamente italiano che siamo certi conquisterà le masse.

Per farci un'idea di come potrebbe essere ci facciamo aiutare dai disegni di Lars O Saeltzer, che ha cercato di ricostruire la Panda elettrica 2024 basandosi sui concept e sulle indiscrezioni emerse in queste ultime settimane. Il risultato lo trovate su questa pagina, una vettura che sembra un perfetto mix fra quella che fu la sopracitata prima Panda del 1980, quindi con un muso molto squadrato, e nel contempo un design moderno, così come svelato nel 2019 con il concept Centoventi.

La speranza è di poter avvistare qualche muletto nelle prossime settimane, con l'avvicinarsi a luglio, ma fino ad ora in casa Fiat sono stati bravissimi a nascondere qualsiasi traccia: non ci resta che attendere fiduciosi.

