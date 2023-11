Nuova Fiat Panda 2024? Low cost grazie anche alle batterie LFP: ecco i loro 'segreti'

Quanto manca all'11 luglio 2024? Decisamente tanto ma in ogni caso quel giorno è ben segnato in rosso sul nostro calendario visto che coinciderà con la presentazione della nuova Fiat Panda B-SUV 2024.

Il fatto che la nuova Pandina sarà un B-SUV (nella foto un render preso da Autopareri) non deve spaventare visto che il CEO di Fiat, Olivier Francois, ha più volte ribadito il fatto che la prossima Fiat sarà comunque low cost.

Quanto costerà nessuno può dirlo con certezza ma tenendo conto che la sua gemella, la Citroen e-C3, ha un prezzo inferiore ai 25mila euro, è giusto ipotizzare qualcosa di simile se non addirittura di meno.

In attesa di novità in tal senso sono emerse in queste ore interessanti nuove riguardanti la batteria che monterà la nuova Panda 2024 e anche in questo caso notizie che ci giungono grazie alla gemella francese.

Quest'ultima monta delle batterie LFP, Litio-Ferro-Fosfato, che permettono di abbassare i prezzi in maniera importante, e nel contempo le rendono migliori rispetto alle classiche NMC, Nichel-Manganese-Cobalto. «La tecnologia LFP – le parole del CEO di Citroeno, Thierry Koskas, parlando con TgCom24.it - è ovviamente molto importante perché ci consente di avere delle batterie più economiche. Questa tecnologia è molto efficiente in termini di costi. La ë-C3 è la prima auto di Stellantis che monta la batteria LFP e questo è uno dei punti chiave per la competitività del modello».

Questo tipo di batterie non contiene il cobalto, un metallo raro storicamente molto costoso, e nel contempo altamente inquinante dal punto di vista dell'impatto ambientale. Le batterie LFP sono inoltre molto stabili dal punto di vista termico e consentono anche un numero di cicli di ricarica superiori prima che la batteria stessa si degrada, di conseguenza stiamo parlando di una batteria più efficiente.

L'unica pecca è il fatto che le LFP abbiano una minore densità energetica ma le aziende stanno lavorando per migliorare questo elemento, di conseguenza sono sempre di più le vetture che stanno decidendo di montare tali batterie.

Ovviamente non abbiamo certezza che la Panda avrà le Litio-Ferro-Fosfato, ma tenendo conto del fatto che la piattaforma di produzione, la STLA Small, sarà la stessa della Citroen e-C3, appare di fatto scontato.