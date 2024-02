Nuova Fiat Panda 2024, ecco come sarà dopo i brevetti: una 'Mini Evoque'

Un po' a sorpresa sono stati pubblicati online nella giornata di ieri i disegni brevetti della nuova Fiat Panda 2024, la nuova pandona full electric che verrà presentata ufficialmente il prossimo 11 luglio 2024.

Nel 125esimo compleanno della sua nascita, l'azienda torinese svelerà quindi l'erede di quella che è stata l'auto che ha primeggiato a mani basse nella top 10 delle auto più vendute in Italia 2023, e proprio da luglio cambierà nome in Pandina, restando in produzione fino al 2026.

La nuova Fiat Panda non sarà però un semplice aggiornamento ma una vera e propria rivoluzione, tenendo conto che cambierà segmento, diventando un B-SUV, quindi più grande e più alta rispetto al modello attuale.

Inoltre, altra novità rilevante, monterà per la prima volta un motore elettrico, andando così a rimpolpare il parco green di casa Fiat attualmente caratterizzato da 500 e 600. Costruita sulla piattaforma Smart Car di Stellantis, la stessa della cugina Citroen e-C3, sarà prodotta in Serbia e dovrebbe avere un prezzo d'attacco di circa 20mila euro, con una batteria che con una ricarica garantirà 200 chilometri di autonomia, quindi perfetta per gli spostamenti in città.

Prendendo direttamente spunto dalle immagini ufficiali del brevetto della nuova Panda, Carscoops ha provato ad ipotizzare la versione finale della stessa, e il risultato a nostro avviso è decisamente interessante e ricorda, con i dovuti paragoni, la Range Rover Evoque soprattutto per via del taglio dei finestrini laterali: quelli dei sedili posteriori sono di dimensioni più ridotte rispetto alla fila davanti.

Anche il muso sembrerebbe prendere spunto dal SUV britannico, decisamente importante ma senza troppi fronzoli, e sul frontale della Panda si può notare anche il logo Fiat incastonato in una barra orizzontale a tutta lunghezza che forse potrebbe illuminarsi (magari nella versione premium del modello), e dove potrebbe apparire anche la scritta Panda.

Sulla linea laterale spicca invece una barra di colore scuro a dare profondità alla fiancata, mentre il posteriore purtroppo non possiamo vederlo, ma si nota un piccolo spoiler leggermente annunciato. La sensazione è che si stia realizzando qualcosa di davvero interessante: non vediamo l'ora di scoprire la versione finale.