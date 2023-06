Nuova Fiat Panda 2024: più grande per colmare lo spazio lasciato dalla Punto

La nuova Fiat Panda 2024 sta nascendo in questi mesi. L'anno prossimo verrà lanciata la city car più amata dagli italiani, e stando alle indiscrezioni dovrebbe rinnovarsi, divenendo anche più grande.

Sulla falsa riga di quanto avverrà con la nuova Lancia Ypsilon che avrà delle dimensioni maggiori rispetto a quella che conosciamo oggi, nonchè per la nuova Fiat 600, mostrata ufficialmente in un recente spot, anche la Panda diventerà più muscolosa e non è da escludere, stando ad alcune indiscrezioni, che possa arrivare un modello con l'aggettivo “Large” al fianco di Fiat Panda.

Di fatto si tratta di una vettura che potrebbe andare a riempire il vuoto fino ad oggi lasciato nel Segmento B da Fiat dopo l'addio della Punto, che da ben 5 anni è uscita di produzione.

La Panda Large dovrebbe convivere inizialmente con l'attuale modello, dopo di che l'azienda si dedicherà alla creazione della nuova versione della city car italiana, che dovrebbe fare la sua comparsa dal 2026.

Ovviamente tutto tace in merito al nuovo modello, visto che ogni dettaglio è top secret, ma è certo che la fabbrica torinese proporrà un'auto che sarà accessibile a tutti ed elettrificata, quindi una doppia importante scommessa da vincere.

A livello estetico dovrebbe invece essere molto simile al concept Centoventi, che è stato mostrato per la prima volta in occasione del Salone dell'Auto di Ginevra più di tre anni fa. La sensazione è che comunque si tratterà di una vettura che lascerà il segno anche perchè Fiat e Stellantis sono consci dell'importanza di Panda nel panorama automobilistico italiano, da sempre la vettura regina del mercato.

Se dovessero riuscire a proporre una city car bella, elettrica ed economica la stessa potrebbe registrare un nuovo record di vendite e riuscire nell'elettrificare il parco auto italiano, mission che fino ad oggi non è ancora stata raggiunta: non ci resta che attendere i prossimi aggiornamenti.