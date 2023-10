Nuova Fiat Panda 2024 B-SUV, la prossima settimana verrà svelata la sua 'gemella'

La prossima settimana potrebbe essere importante in ottica Fiat Panda B-SUV 2024. Il 17 ottobre, infatti, verrà svelata al mondo intero la nuova Citroen e-C3, vettura elettrica francese che di fatto rappresenta la gemella della torinese.

Le due auto condivideranno la stessa piattaforma eCMP o eventualmente la STLA Small, di conseguenza avranno delle dimensioni molto simili, attorno ai 4,1 metri di lunghezza.

Citroen e-C3 e Fiat Panda saranno quindi strettamente imparentate così come già avvenuto con la Fiat Topolino, presentata lo scorso 6 luglio, e la Citroen Ami, i due quadricicli elettrici che hanno la stessa base e le stesse misure, anche se esternamente appaiono differenti, con l'italiana senza dubbio più apprezzabile (almeno dal punto di vista di chi scrive).

La presentazione dell'e-C3, al di là dell'aspetto estetico, sarà importante anche per capire il prezzo della futura “Pandona”, e secondo quanto circola in Francia si parla di un listino non al di sopra dei 25mila euro per la francese, una cifra decisamente interessante per quanto riguarda gli EV, tenendo conto che in Italia le auto elettriche meno care partono da 21mila euro.

Se anche la Panda dovesse avere quel prezzo potrebbe diventare un “best buy” tenendo conto che sarà affiancata dalla versione termica che, alla luce dei rapporti attuali, dovrebbe costare almeno una decina di migliaia di euro in meno, quindi fra i 15 e i 17mila euro.

Bisognerà capire inoltre cosa accadrà dell'attuale versione di Fiat Panda, che non è da escludere possa restare in produzione fino al 2026, così come era stato comunicato in precedenza. Così facendo Fiat avrebbe in line-up ben due Panda, una “old school” più piccola, classica ed economica, e una invece più moderna, con tutti i sistemi di sicurezza aggiornati, e anche in versione elettrica.

A questo punto potremmo azzardare che la Panda B-SUV 2024 possa essere prodotta solo in versione zero emissioni, di modo appunto da fornire un'offerta precisa agli automobilisti: una termica “vecchia” e una elettrica con il nuovo design.