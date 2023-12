Nuova Fiat Panda 2024 B-SUV: sarà così la prima pandona elettrica della storia?

Mancano ancora decisamente molte settimane alla presentazione, 11 luglio 2024, ma l'hype verso la Fiat Panda 2024 è già alle stelle. Sarà perchè per la prima volta diverrà elettrica o per il fatto che cambierà decisamente forma, fatto sta che fra addetti ai lavori e appassionati, il nome della Panda rimbalza spesso e volentieri nelle discussioni.

La chiameremo per comodità Pandona, da non confondere con la Pandina, il nome che prenderà l'attuale Fiat Panda quando sarà messo in commercio il nuovo modello. Del resto l'attuale generazione della city car, amatissima con il record di vendite anche quest'anno, basti pensare che Panda e 500 vendono più di tutte le auto Volkswagen in Italia, continuerà ad esistere almeno fino al 2026, affiancata appunto dalla nuova generazione.

Come sarà quest'ultima nessuno sa dirlo ma qualche indizio lo abbiamo, alla luce anche del primo muletto avvistato negli scorsi giorni. Sappiamo inoltre che sarà la gemella della Citroen e-C3, nascendo dalla stessa piattaforma, e che avrà delle dimensioni maggiorate rispetto alla Pandina, lunga poco più di 4 metri e piuttosto alta da terra.

Come ribadito già più volte, sarà anche green, elettrica, e molto probabilmente il modello entry level, per mantenere i prezzi bassi, monterà una batteria con un'autonomia di circa 200 chilometri, abbastanza comunque per circolare in città ma anche per una eventuale gita fuori porta.

Di sicuro sarà affiancata da un modello ibrido, molto probabilmente il 1.2 MHEV da 100 cavalli già visto sulla Fiat 600e e la Jeep Avenger, offrendo la Panda ad un prezzo ancora più basso.

Sarà un modello su cui ovviamente Stellantis e Fiat faranno all in anche perchè da anni Panda è sempre in vetta alle vendite italiane, con la speranza che possa ripetere quanto di buono stia facendo la 500 elettrica, vendutissima in Unione Europea e in particolare in Germania.

Staremo a vedere, nel frattempo potete godervi qui sopra il render realizzato da Showcarnews.it.