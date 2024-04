Nuova Fiat Panda 2024, -3 mesi al lancio: ecco come se la immagina TDA

Mancano meno di tre mesi al lancio della nuova Fiat Panda 2024. Il prossimo 11 luglio verrà infatti svelata la nuova generazione dell'amata city car che promette di essere un modello di assoluta rottura rispetto a quella che abbiamo conosciuto fino ad oggi.

Prima di tutto la nuova Fiat Panda 2024 sarà un B-SUV, crescerà quindi in dimensioni, secondariamente sarà per la prima volta elettrica, anche se comunque affiancata dalla versione hybrid.

Come sarà esteticamente? Più volte il CEO Francois ha spiegato che prenderà spunto dal famoso concept Centoventi presentato nel 2019, e nel contempo avrà le stesse dimensioni della nuova Citroen e-C3, che con gli incentivi viene a costare meno del benzina. Per provare a capire meglio quale sarà il suo aspetto finale, ci viene in aiuto Tommaso D'Amico, architetto e designer noto anche come TDA, che nelle scorse ore ha pubblicato un video sul suo canale Youtube, svelando la sua realizzazione.

“In questo video propongo un innovativo aggiornamento della Panda – scrive lo stesso - la versione del render si ispira ancor più ai modelli originali migliorata minuziosamente e darà vita, prevedendo componenti ultramoderni, ad una versione sorprendente”. Tommaso d'Amico se la immagina simile ai pattern che sono circolati poche settimane fa, con un design senza dubbio pulito e nel contempo che si ispira al passato della mitica Panda.

Sotto il cofano, oltre al powertrain elettrico, anche un motore a benzina 1.3 turbo AT da 140 CV, con cambio automatico e trazione RWD, mentre le colorazioni scelte spaziano dal bianco all'azzurro, passando dal verde e dal giallo, tonalità pastello che ben si sposano con le forme della nuova Panda: e se alla fine fosse davvero così vi piacerebbe?

L'idea a nostro avviso appare convincente, moderna e retro al contempo. Siamo certi che alla fine i designer di Fiat realizzeranno un'auto molto interessante, ma chissà che non possano prendere spunto proprio da questo render.

