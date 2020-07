Ecco la nuova Fiat Panda 2021 in immagini spia: cosa cambia?

Quando si nomina la Fiat Panda si parla anche dell'auto più venduta d'Italia da oltre un decennio, senza pause, senza crisi. È dunque normale che attorno al modello economico del Gruppo FCA ci sia sempre molta curiosità e oggi siamo in grado di mostrarvi la nuova Fiat Panda 2021.

Anche detta Serie 4, questa nuova generazione ha il difficile compito di aggiornare un modello sì ultra venduto ma anche spesso bersaglio di critiche feroci da parte di stampa e concorrenza. Nel dicembre del 2018 ha fatto molto discutere la valutazione da 0 Stelle da parte di EuroNCAP, dimostrando come Fiat avrebbe dovuto lavorare soprattutto sulla sicurezza dell'auto.

Gli utenti invece molto spesso se la prendono con un design rimasto uguale a se stesso per tanto, troppo tempo, così la Fiat Panda 2021 si trova sulle spalle responsabiltà che forse sono al di là delle sue stesse capacità - inoltre dovrebbe migliorarsi mantenendo invariati i prezzi, per non cedere terreno alla concorrenza. Insomma, Fiat ha fra le mani una vera patata bollente e le immagini spia arrivate sul web mostrano una vettura dal design molto simile all'attuale, inoltre al contrario della nuova Fiat Tipo 2021 e la nuova Fiat 500 non sembra avere il logo Fiat ridisegnato, anche se questo potrebbe essere un dettaglio "dimenticato" solo sul prototipo, o almeno è quello che speriamo.

Un logo cambia poco nell'economia di un'auto, può essere però simbolo di rinnovamento e sarebbe un peccato se la Panda 2021 arrivasse sul mercato in qualche modo già "vecchia". Aspettiamo dunque fiduciosi ulteriori novità...