Nuova Fiat Panda, l'11 luglio 2024 il grande annuncio: addio City Car, arriva il B-SUV

Manca praticamente un anno alla presentazione della nuova Fiat Panda, una vettura che segnerà una profonda rottura con il passato o per lo meno questo è quello che traspare dalle recenti dichiarazioni di Oliver Francois, CEO dell'azienda torinese.

Obiettivo di Fiat Panda, abbandonare il ruolo di city car per interpretare quello di B-SUV, uno sport utility vehicle sempre dalle dimensioni compatte. Del resto è quello che chiede il mercato, con questi piccoli “van” che tanto piacciono agli automobilisti italiani, comodi sia per spostarsi in città quanto per i lunghi viaggi.

La presentazione, come fatto capire da Olivier Francois, dovrebbe avvenire l'11 luglio dell'anno che verrà, e la data non è casuale visto che quel giorno cadrà il 125° anniversario Fiat. Ma come sarà? Sempre stando a Francois la nuova Fiat Panda sarà “Speciale e sorprendente”, e in rete abbiamo catturato un'interpretazione di come potrebbe appunto essere la prossima vettura di casa Fiat secondo i nuovi diktat.

Si sa per certo che la Panda si ispirerà al look della Centoventi, noto concept presentato al Salone di Ginevra nel 2019, di conseguenza quel design, nonostante non sia proprio recentissimo, deve aver convinto i piani alti di casa Fiat.

Se non possiamo parlare di vera e propria rivoluzione, poco ci manca visto che la nuova Panda B-SUV, (che qualcuno ha già ribattezzato “Pandone”), dovrebbe avere dimensioni molto simili alla nuova Fiat 600, presentata in diretta streaming negli scorsi giorni, e alla Jeep Avenger, rispettivamente lunghe 417 e 408 centimetri.

La Panda attuale misura invece 369 centimetri contro i 368 della Centoventi, e dovrebbe crescere fino a circa 400 centimetri utilizzando la stessa piattaforma usata per i due B-SUV di cui sopra. In merito alle motorizzazioni infine, dovrebbe essere previsto il propulsore full electric da 156 cavalli di 600 e Avenger, con l'aggiunta di un ibrido, il 1.2 turbo 3 cilindri da 101 cavalli