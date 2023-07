Nuova Fiat Multipla: linee taglienti e moderne ma con uno sguardo al passato

Come potrebbe essere la nuova Fiat Multipla? Difficile dirlo ma come spesso e volentieri succede in queste situazioni ci vengono in aiuto gli abili designer del web, a cominciare da The Sketch Monkey.

Anni fa questi celebri youtuber/artisti diedero vita ad una versione moderna e tirata a lucido della mitica Fiat Multipla, auto considerata storicamente fra le più brutte di sempre, ma a cui gli italiani sono particolarmente affezionati.

Sarà per il suo essere bistrattata, per il fatto che sia una Fiat, ma anche per un ricordo di un passato glorioso delle auto che non esiste più, fatto sta che la Fiat Mutlipla è rimasta nel cuore di molti nostrani di conseguenza spesso e volentieri emerge un render riguardante un'eventuale nuova versione.

L'idea degli Sketch Monkey è stata quella di partire dal modello originale, modificandolo ma senza stravolgerlo. Le dimensioni sono quindi le stesse, da monovolume con tre posti a sedere nella fila davanti e altri tre dietro. Rimasto di fatto intatto anche l'ampio parabrezza, che si scontra però con gli ultimi design (molto più aereodinamici per una questione di consumi), nonché i finestrini laterali.

Le forme sono ben più rigide rispetto a quelle del passato, a cominciare dai fari, che sono ora rettangolari e non più tondeggianti, e che sembrano essere dotati di tecnologia Full LED sia all'anteriore che al posteriore. Il frontale è molto pulito, senza troppi fronzoli, così come la fiancata, dove si può notare un unico “bordo” che scorre lungo tutto il profilo, raccordando quindi muso a coda.

Le maniglie sono invece a scomparsa, mentre i cerchi appaiono di generose dimensioni e senza dubbio dal design riuscito. Sul posteriore trova continuità la “pulizia” delle linee, e spiccano un portellone incavato che permette di dare un'ulteriore forma spigolosa alla nostra vettura, oltre al grande logo Multipla che è lo stesso di quello che siamo stati abituati a vedere nella prima versione.

Fiat sta lavorando a numerosi progetti in vista del futuro immediato, a cominciare dalla nuova Panda 2024 che sarà un B-SUV anche in versione elettrica, ma per il momento non sembra esserci spazio per la Multipla. Ad oggi infatti questo tipo di vetture non sembrano andare per la maggiore sul mercato, soppiantate proprio dagli sport utility vehicle sia di grandi quanto di piccole dimensioni.