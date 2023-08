Nuova Fiat Multipla? Design pulito, maniglie a scomparsa e l'immancabile 3+3

La Fiat Multipla, fra le vetture più strane mai prodotte, è senza dubbio un'auto che ha appassionato milioni di italiani, anche se spesso e volentieri è stata bistratta per il suo aspetto.

Non è raro vedere una versione 2.0 della monovolume italiana, come ad esempio quella della nuova Fiat Multipla che vi abbiamo mostrato con linee taglienti e moderne.

L'ultima idea è quella dell'ingegnere e designer Tommaso D'Amico, che ha deciso di riproporre una delle icone degli anni '90, con il suo stile inconfondibile, attraverso cui ha dato vita a numerosi altri remake delle vetture di casa Fiat.

“Il modello del render sarà più SUV – spiega lo stesso designer - creando una nuova auto sul mercato proposta con un design accattivante e alla moda, con più centimetri di spazio rispetto alle vecchie versioni e puntando su moderni sistemi di infotainment e connettività. Una Fiat con le peculiarità di un medio SUV che potrebbe di sicuro entrare con forza nel mercato mondiale”.

Frontalmente la nuova Multipla elimina il famoso “scalino” della discordia, mentre la calandra sembrerebbe di ispirazione Fiat Doblò. In coda, invece, spicca una striscia Led orizzontale, tanto in voga in questi ultimi anni, mentre sul fianco le manigle “scompaiono” stile Range Rover Velar.

Infine troviamo i retrovisori esterni che sono decisamente più sportivi rispetto al modello a cui siamo stati abituati fino ad oggi. A livello di dimensioni la Multipla di D'Amico sembra rispecchiare le stesse del modello classico, quindi una vettura quasi più larga che lunga anche per ospitare gli iconici tre posti davanti e le tre poltroncine dietro.

E il motore? “Per questo concept, sulla base delle moderne tecnologie – spiega il designer - è previsto un esuberante nuovo motore Hibrid 1.5 150 cv TCT7, con cambio automatico e trazione RWD”.

Numerosi i commenti sotto il video pubblicato da D'Amico, e tutti paiono decisamente apprezzare: “Rivisitazione a mio parere molto concreta – scrive un utente - rispecchia l'idea originaria di praticità e spazio della tanto discussa Multipla. Bravo come sempre Tommaso, i miei complimenti Stellantis dovrebbe farci un pensierino secondo me; tanti saluti”.