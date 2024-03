Nuova Fiat Multipla, come sarà? 'Sei o 5 posti e low cost. Il design? Mix fra '56 e '98'

La Fiat Multipla è pronta al ritorno. Lo aveva confermato pochi giorni fa Olivier Francois, il CEO dell'azienda, e lo stesso lo ha ribadito nella giornata di ieri, parlando con il Corriere della Sera.

Il manager a capo del glorioso brand italiano ha di fatto confermato la volontà di rifare la Fiat Multipla, fornendo qualche dettaglio inedito sul prossimo modello: «La Multipla è un fenomeno: pochi anni fa non godeva di una buona reputazione, ma oggi tutto è cambiato e le persone hanno colto la sua genialità. La nuova Multipla, se decideremo di confermarne il nome, avrà caratteristiche sia dell’originale (la 600 Multipla del 1956) sia di quella lanciata nel 1998 che tutti ricordano. I suoi fondamentali? Compattezza e modularità: sei posti su due file oppure su tre file o in versione a cinque posti, ma con un bagagliaio enorme e un prezzo contenuto».

Secondo le indiscrezioni emerse negli scorsi mesi, come la Fiat Panda sarà la gemella della nuova Citroen e-C3, elettrica da meno di 25mila euro, la nuova Multipla nascerà in simbiosi con la C3 Aircross, e dovrebbe essere lunga almeno 4,4 metri.

Francois ha ipotizzato la storica disposizione interna dei sedili 3+3, ma non è da escludere anche una 2+2+2 o una più classica 2+3. Sembra invece smentita l'idea dei 7 posti, come invece si ventilava l'anno scorso.

La nuova Fiat Multipla sarà inoltre elettrica e ibrida, continuando quindi la “tradizione” di Stellantis che sta fornendo appunto gli ultimi modelli con la doppia e a volte anche tripla motorizzazione.



La certezza è che la Fiat Multipla sarà prodotto nello stabilimento in Marocco, nei pressi di Rabat, ma Francois ha comunque voluto rassicurare circa la produzione italiana: «La 500e viene fatta a Torino e la Panda rimarrà a Pomigliano d’Arco almeno fino al 2027. Poi tutto dipende dalle normative. Quando si sceglie una fabbrica per un nuovo modello ci sono variabili economiche, ma non trascuriamo quelle emotive. La Fiat e l’Italia hanno un legame storico e culturale indissolubile, che sta anche alla base del successo del marchio. Vogliamo fare in modo che anche in futuro la produzione di auto importanti rimanga qui».