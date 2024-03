Nuova Fiat Multipla 2025: la monovolume diventa un SUV, ecco come sarà

Che Fiat voglia, presto o tardi, riportare in vita il mito della Multipla è ormai chiaro, lo ha detto senza mezzi termini Olivier Francois in una puntata del podcast Wolf con Fedez. Ma come potrebbe essere il nuovo modello? Molti non saranno contenti, potrebbe però essere uno spazioso SUV...

La vera forza della Multipla degli anni Novanta era sicuramente nel suo design audace, ma anche nelle dimensioni: era lunga appena 3,99 metri, meno di una Clio attuale, nonostante questo offriva tanto spazio a bordo e ben 6 posti, 3 all’anteriore, 3 al posteriore. Sinceramente parlando, sarebbe proprio il form factor che vorremmo rivedere su una ipotetica Multipla del 2025, le indiscrezioni però parlano di altro. La nuova Fiat Multipla 2025 potrebbe infatti diventare un SUV Full Size a 7 posti per sfidare apertamente Dacia Duster e Dacia Jogger, dunque dobbiamo aspettarci anche un prezzo piuttosto accessibile.

I colleghi spagnoli di Motor.es sono praticamente sicuri che la nuova Multipla sarà un SUV, tanto che ne hanno realizzato un render digitale. A livello di design, la New Multipla potrebbe riprendere alcune linee della Panda 2024, che sarà svelata fra pochi mesi. Formalmente, poi, diventerebbe l’erede della Tipo, una vettura che dovrebbe uscire di scena - del resto parliamo di un modello che non viene pesantemente rivisto da almeno 8 anni. La Multipla sarebbe inoltre costruita su piattaforma CMP di Stellantis, un pianale che permetterebbe una configurazione 2+3+2 per i posti a sedere - dunque addio 3+3 della Multipla originale.

Ma parliamo di motorizzazioni: come ormai Stellantis ci ha abituati, anche nuova Multipla dovrebbe avere un sistema ibrido leggero affiancato a una variante 100% elettrica con 400 km di autonomia. Sempre secondo Motor.es, la vettura sarà prodotta in Turchia e lanciata sul mercato nel 2025.

Su Xiaomi Por Electric Air Compressor 1S, Compressore ad Aria Porta è uno dei più venduti di oggi.