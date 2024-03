Nuova Fiat Multipla 2025, come sarà? E quanto costerà? Ecco tutto quello che sappiamo

Fra le 5 nuove Fiat in uscita nel 2027, vi sarà quasi sicuramente spazio anche per la nuova Multipla. L'azienda torinese non l'ha ancora ufficializzata, ma il CEO del marchio ne ha parlato più volte.

Durante un'intervista con Fedez, Olivier Francois ha spiegato chiaramente che vorrebbe rifare la mitica Multipla, “Io vorrei rifare queste macchine, ci sto lavorando”, per poi ribadire il concetto della nuova Fiat Multipla al Corriere della Sera: “Avrà caratteristiche sia dell’originale (la 600 Multipla del 1956) sia di quella lanciata nel 1998 che tutti ricordano. I suoi fondamentali? Compattezza e modularità: sei posti su due file oppure su tre file o in versione a cinque posti, ma con un bagagliaio enorme e un prezzo contenuto”.

Insomma, un'idea di quella che dovrebbe essere la Fiat Multipla del futuro evidentemente c'è già, e quasi sicuramente mancherà l'ultimo lasciapassare prima di far partire il progetto. Tra l'altro meno di un mese fa Fiat ha svelato i concept del futuro, e fra questi è stato mostrata anche una Giga Panda che non è da escludere possa essere proprio la Multipla.

Si tratta del resto di un SUV compatto che verrà prodotto sulla piattaforma Smart Car lanciata dalla Citroen e-C3 e che sarà imparentato con l'Aircross e la Opel Frontera, le due gemelle proprio della Multipla.

Sembra quindi fattibile l'arrivo della terza serie della Multipla dopo la prima generazione anni '50 e quella tanto chiacchierata degli anni 90. Si tratta di un'auto che è rimasta nell'immaginario collettivo, un brand decisamente forte, che potrebbe andare a colmare quel vuoto lasciato dalla 500L, per quanto riguarda i monovolumi o comunque le auto per le famiglie.

Viste le tempistiche, 2025, la nuova Multipla avrà una motorizzazione elettrica e molto probabilmente ibrida, ed inoltre sarà quasi sicuramente venduta in vari mercati oltre all'Italia, con l'obiettivo di essere un'auto globale. “FIAT è un marchio globale con 1,3 milioni di automobili vendute lo scorso anno – ha detto sempre Francois pochi giorni fa - e una forte leadership in molte parti del mondo. Il nostro prossimo passo sarà quello di passare dai prodotti locali a un'offerta globale di cui possano beneficiare tutti i nostri clienti in qualsiasi parte del mondo”.

Ma quanto potrebbe costare una nuova multipla? Ovviamente si tratta di informazioni da prendere con le pinze, ma tenendo conto che la 500L aveva un prezzo di partenza di circa 20mila euro, possiamo ipotizzare il classico rapporto di 25mila euro per l'ibrido e 35 per l'elettrico.

