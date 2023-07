Nuova Fiat Campagnola, la sfida tutta italiana alla Jeep Wrangler

Quella che inizierà domani sarà una settimana molto importante in casa Fiat. Il prossimo 4 luglio, infatti, verrà presentata al mondo intero la nuova 600, annunciata con tanto di 'Stop al colore grigio'.

Altro grande annuncio riguarderà la Fiat Topolino, la cui prima immagine ufficiale è già stata svelata, e che andrà a competere in un mercato, quello dei quadriciclo elettrici, che sta guadagnando sempre più pubblico e interesse.

E se oltre alla nuova 600 e al piccolo EV Fiat starebbe pensando anche ad un fuoristrada? E' quello che ha immaginato l’architetto e designer Tommaso D’Amico, che ha realizzato la sua versione della storica Fiat Campagnola, una vettura off road che comparve sul mercato diversi anni fa.

“All'inizio degli anni '50 – racconta D'Amico - la Fiat, in gran segreto, aveva cominciato lo studio, sotto la direzione dell'ingegnere Giacosa, di un mezzo a quattro ruote motrici, ispirato al fuoristrada americano Jeep. Il nome del progetto '1101' denominato 'Alpina' venne successivamente cambiato in 'Campagnola'. Dopo la sua presentazione ufficiale alla fiera del levante di Bari nel 1951, iniziarono le prime consegne della versione militare e quasi contemporaneamente la versione civile”.

L'architetto svela di voler chiamare la sua Campagnola con il nome di Ares, il Dio della guerra, e “Il modello del concept – prosegue il designer - prende spunto, ovviamente, dalle vecchie versioni. Le dimensioni leggermente maggiorate del modello ne fanno un fuoristrada di una evidente importanza”.

A livello motoristico D'Amico ha scelto un benzina 2.0 turbo da 250 cavalli con trazione ovviamente 4x4: “Il look sportivo – conclude - personalizzato da varie componenti della carrozzeria, sarà caratterizzato ulteriormente da colori molto attuali che ne esalteranno la linea aggressiva e giovanile”. Fiat non ha al momento nei propri piani una riedizione della mitica Campagnola, ma se fosse come ipotizzata da D'Amico vi piacerebbe?