Nuova Fiat 600 o Jeep Avenger, quale scegliere? Fra le due 'ballano' solo 1.000 euro

Attraverso una diretta video streaming è stata ufficialmente svelata la Fiat 600, il nuovo B-SUV della casa torinese che andrà a rimpiazzare dopo anni di onorata carriera la Fiat 500X.

La nuova compatta di casa Fiat si presenta con un design classico ma non mancano dettagli inediti e moderni, come ad esempio le luci a LED con tanto di “ciglia”, quindi i loghi incastonati sul frontale e sul posteriore, la bandiera dell'Italia e molto altro ancora.

Come molti di voi sapranno, la nuova 600 verrà realizzata nello stabilimento Fiat di Tychy, in Polonia, sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger, eletta di recente Car of the Year 2023.

Alla luce delle similitudini fra le due vetture, ci si domanda quale scegliere, tenendo conto anche di un prezzo molto simile. La Fiat 600 nell'allestimento RED parte da 35.950 euro, contro i 36.950 dell'Avenger, quindi 1.000 euro in più.

Quale delle due è migliore? Il prezzo è in leggero favore dell'italiana e il propulsore elettrico è lo stesso, 156 cavalli di potenza a 400 km di autonomia, con circa mezz'ora di tempo per una ricarica fino all'80 per cento (batteria da 54 kWh ioni di litio).

Le portiere sono 5 per entrambe, mentre il bagagliaio è di 355 litri per l'Avenger e di 385 per la Fiat 600, quindi ancora a favore della “torinese”. Anche le dimensioni si equivalgono, 4,17 metri per la B-SUV Fiat e 4,08 per l'Avenger, così come larghezza e altezza.

Di fatto sono la stessa auto, cambiano vistosamente gli esterni, con la Avenger senza dubbio più squadrata e in perfetto stile Jeep, mentre la 600 ha delle curve più morbide e dolci, molto probabilmente perchè punta ad un pubblico trasversale, dalle famiglie alle donne passando per i giovani.

Simili invece gli interni, con uno schermo per l'infotainment messo in posizione centrale con una forma rettangolare con bordi morbidi per entrambe, mentre dietro il volante il display della 600 è decisamente più piccolo rispetto a quello della collega a stelle e strisce.

Difficile quindi optare per l'una o per l'altra, forse l'Avenger appare un po' più “maschia” e sicuramente dalla forma più caratterizzata, inoltre Jeep è un marchio internazionale che ha senza dubbio più appeal anche in un'ottica futura di rivendita.