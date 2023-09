Nuova Fiat 600 Hybrid, ecco la versione ibrida dal B-SUV: costa meno di 20mila euro

Dopo il lancio ufficiale della Fiat 600e dello scorso luglio, come da programmi l'azienda torinese ha annunciato anche la versione ibrida dello stesso B-SUV, precisamente la nuova Fiat 600 Hybrid.

Rispetto alla versione elettrica, la 600 ibrida presenta un motore benzina associato ad un motore green, e sarà disponibile a partire dal 2024. “La nostra visione strategica rimane completamente concentrata sull’elettrico e il fatto che 500e sia la city car BEV più venduta in Europa alimenta la nostra determinazione nel perseguire e rendere l’elettrico veramente accessibile a tutti. Resteremo però rilevanti anche in quei Paesi come l’Italia, il nostro mercato interno, dove il full electric non è ancora realmente decollato. Pertanto, per questi paesi selezionati, insieme alla nuova 600 full electric, offriremo un ibrido ad alte prestazioni che, si spera, aprirà le porte a un mondo più elettrificato”, il commento del CEO di Fiat, Olivier Francois.

Come per la versione elettrica la Fiat 600 Hybrid prevede due allestimenti, leggasi “Hybrid La Prima”, la versione più esclusiva, e “Hybrid”. Quest'ultima è in vendita a 24.950 euro ma attualmente è in promozione lancio a 21.950 euro che diventano 19.950 grazie a rottamazione e se si utilizza il finanziamento con "contributo prezzo".

Sotto il cofano la nuova 600 monterà un motore 3 cilindri da 1.2 litri con una potenza di 100 cavalli, accoppiato ad una batteria agli ioni di litio da 48 Volt con un propulsore elettrico da 21 kW. Il cambio è invece a doppia frizione a 6 rapporti. Per quanto riguarda le prestazioni, la Nuova Fiat 600 Hybrid è in grado di raggiungere i 100 km/h in 11 secondi, e ovviamente può godere dell'erogazione di coppia istantanea grazie al motore elettrico.

Ricordiamo infine che la Fiat 600e, la cui produzione è scattata negli scorsi giorni a Tychy, è in vendita a partire da circa 36mila euro, e che le prime consegne scatteranno nel corso del mese attuale.