Nuova Fiat 600, eccola in uno spot ufficiale... prima della presentazione

Fiat ha diffuso una nuova pubblicità con protagonista la nuova Fiat 600. Il commercial di fatto non è incentrato sul nuovo SUV compatto torinese quanto sull'incontro Mondiale sulla Fratellanza Umana che si terrà a Roma.

Il prossimo 10 giugno 2023 la Fondazione "Fratelli Tutti" terrà nella magica Piazza San Pietro l'evento “Not alone”, non sei solo: “Apriamo la porta, la porta delle nostre case – il claim di Fiat per l'evento - la porta del nostro cuore, e lasciamo che gli altri entrino e si sentano a proprio agio, liberi. Siamo tutti diversi, con culture e religioni diverse, ma siamo tutti fratelli e sorelle e vogliamo vivere in pace".

Nel video in questione si vede appunto la Fiat 600, e il caso è senza dubbio un po' curioso tenendo conto che ufficialmente la vettura non è ancora stata annunciata. A differenza della Fiat Topolino, di cui è stata mostrata la prima foto ufficiale, la nuova Fiat 600 è stata paparazzata a Roma (molto probabilmente proprio durante la realizzazione dello spot di cui sopra), ma dall'azienda torinese non vi è stato alcun annuncio.

Se tutto andrà come previsto la presentazione dovrebbe avvenire il prossimo 4 luglio, compleanno della mitica 500, e giorno in cui Fiat dovrebbe svelare al mondo intero un po' di novità, fra cui il SUV compatto.

Di fatto dello stesso si sa già quasi tutto, visto che la nuova Fiat 600 verrà prodotta sulla stessa piattaforma utilizzata per la Jeep Avenger, avendo quindi delle dimensioni molto simili, attorno ai 420 centimetri di lunghezza, più o meno quanto la 500X che andrà a sostituire.

Le motorizzazioni saranno elettriche con batteria da 54 kWh (400 km d'autonomia) e un motore da 156 CV, oltre che un 1.2 turbo benzina da 100 cavalli a trazione anteriore con cambio manuale.



Negli scorsi giorni sono circolati anche degli scatti dalla Puglia della nuova Fiat 600 dove si starebbe girando lo spot ufficiale della stessa, alla presenza di Leonardo Di Caprio, già testimonial anni fa della 500e.