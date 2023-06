Nuova Fiat 600, eccola in rosso per lo spot a Lecce: c'è anche Di Caprio... anzi no!

Torna a mostrarsi la nuova Fiat 600 e questa volta lo fa con uno scatto in alta qualità proveniente direttamente da Lecce. Nel cuore del Salento è stato girato il nuovo spot ufficiale del SUV compatto torinese, alla presenza di Leonardo Di Caprio: o forse no?

Dopo le immagini della nuova Fiat 600 bianca direttamente da Roma, e lo spot ufficiale con la Fiat 600 della scorsa settimana, è la volta di ammirare il B-SUV in versione rossa, una delle colorazioni scelte per girare la pubblicità di lancio della stessa vettura inedita.

Lo scatto che notate qui sopra, preso dal forum di Autopareri, mostra la Fiat 600 nella splendida città salentina, ammirabile in una qualità fino ad ora mai vista. Si nota in particolare la linea laterale e posteriore dell'auto, a cominciare dalla fanaleria un po' squadrata che ricorda la vecchia Fiat Stilo, quindi lo spoiler vistoso di colore nero, la pinna in stile BMW ma anche i cerchi in lega e gli specchietti di colore nero, tonalità che ritroviamo nelle varie appendici aerodinamiche del nuovo mezzo italiano.

Il protagonista dello spot, così come accaduto per la 500 elettrica, sarà ancora una volta Leonardo Di Caprio, ma quello che si è visto a Lecce era solamente una controfigura del divo di Hollywood. Quando si è sparsa la voce che il premio Oscar fosse in Salento migliaia di fan si sono strappati i capelli, pronti a mettersi in moto verso Lecce, ma sono rimasti delusi quando hanno scoperto che il biondo attore con la barba presente in Puglia fosse “solo” uno stuntman che sostituiva Di Caprio.

Quest'ultimo sarà comunque presente nello spot finale, ma girerà le sue scene comodamente da New York. Lo spot finale sarà infatti composto da alcune sequenze registrate negli Stati Uniti in aggiunta a quelle girate in Italia, leggasi la sopracitata Roma nonché Lerici, splendida località ligure, dove poche settimane fa vi era stato un altro avvistamento sempre della 600.