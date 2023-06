Nuova Fiat 600, ammiriamo la versione elettrica di colore nero

La nuova Fiat 600 torna ancora una volta protagonista delle pagine di Everyeye auto. Dopo aver visto la Fiat 600 pochi giorni fa di colore verde, direttamente dalla Polonia, e quindi i dettagli inediti della 600 fra il logo, il paraurti e la griglia asimmetrica, ecco altri scatti inediti.

Non va dimenticato che la nuova Fiat 600 è in produzione presso lo stabilimento di Tychy, in Polonia, di conseguenza è normale che la maggior parte degli avvistamenti provengano da quella zona del mondo. La Fiat 600 dovrebbe essere annunciata ufficialmente il prossimo 4 luglio, giorno del compleanno della 500, e sarà un B-SUV, uno sport utility vehicle compatto, che andrà a sostituire la Fiat 500X, reduce da un ottimo successo nel nostro Paese.



La nuova auto della fabbrica torinese sarà realizzata sulla stessa piattaforma della Jeep Avenger, e prevedrà due diverse motorizzazioni a cominciare da quella elettrica. Nelle foto pubblicate su questa pagina, a firma Gabetz Spy Unit, si vede in azione proprio il modello green, così come chiaramente riconoscibile da una piccola “e” posizionata sul portellone posteriore in basso a destra, e dall'assenza di tubi di scappamento.



Nel complesso il nero appare senza dubbio, a nostro avviso, uno dei colori che meglio si addicono al piccolo SUV di Fiat, fra tutti quelli visti fino ad oggi, ovvero, arancione, bianco e un verde particolare, oltre al classico colore grigio, quello che quasi sicuramente sarà protagonista della campagna pubblicitaria di lancio che è stata girata a Lerici, in Liguria.



Ricordiamo che Fiat ha in programma oltre alla nuova 600 anche la nuova Topolino, piccolo quadriciclo elettrico che si può guidare con il patentino, quindi dai 16 anni in su, e che sarà realizzato sia in versione “spiaggina”, quindi senza portiere e con il tettuccio apribile, nonché “invernale” con le portiere.