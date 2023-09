Nuova Fiat 600 Abarth, sarà così la versione 'pungente' del B-SUV?

Dopo la Fiat 600 Hybrid, presentata pochi giorni fa, potrebbe arrivare anche la versione scorpione del B-SUV torinese, precisamente la Abarth: come potrebbe essere?

Durante la scorsa estate, parlando con Autocar, il CEO Fiat, Olivier Francois, aveva fatto chiaramente capire come una versione Abarth della 600 sarebbe potuta arrivare in futuro, senza specificare comunque se termica o elettrica. Il numero uno dell'azienda si era limitato a dire: "Potrebbe trovare spazio".

Provando ad anticipare lo stile della 600 'scorpionizzata', Kdesignag ha realizzato la sua personale versione presentandola così: “Immaginiamo la Fiat 600e in versione Abarth, piena di energia elettrica ed emozioni in pista. In questo progetto, abbiamo incorporato elementi dell'Abarth 500e per dare vita a questo SUV compatto elettrificato di Fiat. Il risultato? Un veicolo che unisce l'adrenalina delle prestazioni sportive all'innovazione dell'elettrificazione”.

Il richiamo della Fiat 600 Abarth al render dell'Alfa Romeo B-SUV 2024 di pochi giorni fa è evidente a cominciare dal bi-color, rosso per la carrozzeria e nero invece per gli specchietti, i montanti e il tetto.

Rispetto al modello di serie si nota un paraurti interiore diverso, con un'unica grande presa d'aria a nido d'ape. Diverso anche il muso, dove la scritta "600" viene sostituita da "Abarth", con tanto di stemma poco sopra.

Qualche modifica anche sul retro, dove anche in questo caso troviamo la scritta del noto preparatore di casa Fiat, oltre ad un paraurti ridisegnato nella zona inferiore e completamente di colore nero ma con un profilo bianco, per il resto la versione Abarth è rimasta pressochè identica a quella elettrica ed ibrida.

La grande novità è ovviamente nascosta “sotto al cofano”, il motore elettrico che potrebbe eguagliare la 500e Abarth da 155 cavalli, 235 Nm di coppia e una batteria da 42 kWh, se non migliorare queste prestazioni, alla luce anche del peso maggiore della 600e rispetto alla più piccola city car. Cosa ne pensate di questa Fiat 600 Abarth, vi piacerebbe vederla così?