Nuova Fiat 600 Abarth, il B-SUV cattivo come non mai

Torna protagonista delle nostre pagine la nuova Fiat 600, il B-SUV presentato in diretta streaming poche settimane fa, e che va a rimpolpare il parco auto offerto da Stellantis e dallo storico marchio torinese.

Al momento l'azienda ha proposto un modello da 156 cavalli full electric, con una batteria dall'autonomia di 400 km, a partire da circa 36mila euro, di conseguenza la Fiat 600 “base” ha lo stesso prezzo della Tesla Model 3.

Nel 2024 dovrebbe arrivare la versione a benzina da 100 cavalli e chissà che in futuro Fiat non possa proporre un modello Abarth della stessa 600. Al momento si tratta semplicemente di un'ipotesi tutt'altro che confermata, ma per avere un'idea del possibile design del prossimo B-SUV con lo scorpione, possiamo prendere ad esempio l'ottimo render realizzato dal designer del web xtomidesign.

La vettura ipotizzata riprende l'ultimo design dei cerchi in lega delle 500 Abarth, e appare decisamente più ribassata rispetto al modello elettrico standard. Xtomidesign ha tinteggiato l'intera vettura dello stesso colore, compresi i passaruota e i paraurti, non lasciando quindi spazio al nero o ad altre tonalità, ad eccezione di un labbro di colore grigio chiaro che troviamo nel paraurti anteriore, e degli specchietti invece di colore nero.

Spicca la scritta Abarth sul muso, con l'immancabile logo dello scorpione sul cofano. Il tetto è invece panoramico e di colore nero, per dare una soluzione di continuità con il lunotto anteriore, e in coda spicca uno spoiler e quella che sembrerebbe essere una pinna. Infine, da notare il sopracitato assetto ribassato, che rende la Fiat 600 Abarth decisamente più cattiva rispetto alla collega nell'allestimento Red o La Prima.

Ma quanto potrebbe costare una Fiat 600 Abarth? Difficile dirlo ma possiamo fare un'ipotesi prendendo in considerazione la 500 con lo scorpione, che costa attorno ai 26mila euro. Non ci scandalizzeremmo quindi se la 600 “cattiva” venisse proposta a 30mila euro (versione benzina), mentre quella elettrica potrebbe arrivare ad almeno 45mila, tenendo conto dei prezzi delle due attuali versioni green.