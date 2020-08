Nuova Fiat 500XL: in arrivo un SUV per sostituire 500L e 500X

Oltre a essere un modello storico e iconico, Fiat 500 è anche un marchio di successo, che negli ultimi anni ha portato la piccola torinese a diventare una spaziosa auto di Segmento C e un comodo SUV di Segmento D, pensiamo a 500L e 500X. Presto però arriverà la fusione perfetta: la nuova Fiat 500 XL.

L'arrivo del nuovo SUV, che andrà a sostituire proprio 500L e 500X, è stato confermato da Olivier François, Presidente Fiat Brand Global, che appena ieri 25 agosto 2020 abbiamo visto a bordo della Fiat 500 elettrica "La Prima", che si può finalmente ordinare nelle concessionarie del brand.

Tornando alla Nuova Fiat 500XL, parliamo di un SUV che andrà a ricalcare soprattutto le forme di 500X ampliandole leggermente, per vederlo nelle sue linee finali però bisognerà avere particolare pazienza: non sarà presentato prima del 2024 infatti, dunque occorre aspettare.

Proprio in virtù di questo non sappiamo nulla sul suo aspetto ufficiale, abbiamo però un'idea grazie ai render realizzati dall'artista brasiliano Kleber Silva, che ha anche immaginato la Nuova Fiat Uno 2022 della quale abbiamo parlato poc'anzi. Quasi certamente vedremo la Nuova Fiat 500XL anche in versione totalmente elettrica, è dunque probabile che FCA si avvalga della tecnologia PSA e prenda in prestito la piattaforma del nuovo Peugeot 3008 (o qualcosa di molto vicino).