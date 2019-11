Ecco la nuova Fiat 500X Sport prima del debutto a Los Angeles

Appassionati di Fiat 500, sportività e un pizzico di off-road, il 2020 sta per regalarvi un modello che non potrete perdere: sembra infatti che arriverà la nuova Fiat 500X Sport, che farà il suo debutto all'imminente Salone di Los Angeles.

La variante presenta un bodykit riveduto e corretto, una nuova colorazione chiamata Rovente Red e diverse novità all'interno dell'abitacolo. La vettura arriverà sul mercato esclusivamente con un motore quattro cilindri 1.3 Turbo da 177 CV (132 kW) e 285 Nm di coppia. Automatico a 9 rapporti invece il cambio, anche perché sarà venduta in modo massiccio negli USA - dove il cambio manuale è praticamente sparito.

Di serie poi la trazione All-wheel Drive, con l'asse posteriore in grado di disconnettersi in automatico quando non c'è bisogno di forza motrice anche sul retro. Insomma, sembra che FCA abbia pensato a un pacchetto davvero completo, che può anche contare su cerchi da 18 pollici di serie e 19 pollici opzionali, con pneumatici Michelin CrossClimate 4 Stagioni. Oltre al Rovente Red, i clienti potranno ordinare anche il Bianco, Nero, il Grigio Moda e il Blu Italia. Disponibile anche il tetto in nero per dare un contrasto con il resto della carrozzeria. Le consegne dovrebbero iniziare nel corso del primo trimestre 2020.